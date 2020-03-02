ثلاثيني يسلب حياة طفلته بطعنات قاتلة في أكادير

هسبريس من الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية لأمن تيكيوين، بأكادير، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب شخص، يبلغ من العمر 39 سنة، جريمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق ابنته القاصر.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ، إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الهالكة، البالغة من العمر سبع سنوات، لطعنة قاتلة باستعمال السلاح الأبيض، وذلك بمنزل جد الضحية، حيث يعيش بعد انفصال الوالدين، قبل أن يحاول بدوره وضع حد لحياته بتناول كمية من المبيدات الكيماوية السامة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار الاستماع إليه وتحديد أسباب وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.