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الرئيسية | حوادث | ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يجر شخصين إلى التحقيق

ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يجر شخصين إلى التحقيق

ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يجر شخصين إلى التحقيق
هسبريس من مراكش
الاثنين 02 مارس 2020 - 13:10

باشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش تحقيقاتها مع شابين تم توقيفهما بصدد تصوير فيديو يزعمان فيه إصابتهما بفيروس "كورونا".

وقال مصدر أمني إن الموقوفين كانا بصدد تصوير شريط يزعمان فيه أنهما كانا بدولة أجنبية وأصيبا بفيروس "كورونا"، في محاولة لتوثيق ردود فعل المواطنين نتيجة هذه الادعاءات.

وقد سبق للمصالح الأمنية أن أوقفت أشخاصا روجوا أخبارا زائفة حول انتشار "فيروس كورونا" في المغرب ومتابعتهم قضائيا بسبب ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - oum adam الاثنين 02 مارس 2020 - 13:32
لا حولا ولا قوة الا بالله الناس كاشي عندها بالضحك الله يهدي الجميع
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2 - نزلوهم الاثنين 02 مارس 2020 - 13:37
ربعين مليون مغربي خايفة من هاد وباء فتاك
جي نتوما صور فيديو باش تضحك على عباد الله. ولكم نضر
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4
3 - لا حول و لا قوة إلا بالله الاثنين 02 مارس 2020 - 13:38
يلاه زيد يلاه نشوف هذ دسارة فين غتوصل أسوء شيء هو إستهزء بالمرض باقي موصليناش و قالك مكيحس بمزود غير لمشحوط بيه خصنا نحمدوا الله الحمد الله
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6
4 - moi الاثنين 02 مارس 2020 - 13:52
Les gens écrivent n'importe quoi et prennent tout à la légère sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir. Leur unique but c'est de faire buzz. Vivement une loi pour mettre fin à cette anarchie.
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