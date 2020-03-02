ادعاء الإصابة بـ"كورونا" يجر شخصين إلى التحقيق

هسبريس من مراكش

باشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش تحقيقاتها مع شابين تم توقيفهما بصدد تصوير فيديو يزعمان فيه إصابتهما بفيروس "كورونا".

وقال مصدر أمني إن الموقوفين كانا بصدد تصوير شريط يزعمان فيه أنهما كانا بدولة أجنبية وأصيبا بفيروس "كورونا"، في محاولة لتوثيق ردود فعل المواطنين نتيجة هذه الادعاءات.

وقد سبق للمصالح الأمنية أن أوقفت أشخاصا روجوا أخبارا زائفة حول انتشار "فيروس كورونا" في المغرب ومتابعتهم قضائيا بسبب ذلك.