الأمن يوقف مروجيْن للإكستازي بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

على إثر إخبارية توصلت بها مصلحة الضابطة القضائية بمدينة القصر الكبير، تمكنت من إيقاف شخصين متلبسين بحيازة كميات من الأقراص المهلوسة.

الموقوف الأول يدعى"ح. ز"، من مواليد 1998، والموقوف الثاني يدعى "أ.غ"، من مواليد 2000، ينحدران من مدينة سلا، حيث جرى إيقافهما وبحوزتهما 119 قرصا من نوع ريفوتريل و44 قرصا من نوع إكستازي.

وقد وُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث وتقديمها إلى العدالة، وفق تعليمات من النيابة العامة.