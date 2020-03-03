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كُتّاب وآراء
المخدرات توقع بمبحوث عنه في قبضة أمن الناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشكّل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن بالناظور وبركان والسعيدية وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه فيه "جرى توقيفه على متن سيارة خفيفة بمنطقة أولاد الطيب ضواحي مدينة الناظور"، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزته على "75 جرعة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية".
وحسب البلاغ ذاته، فإن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه قادت إلى حجز 67 جرعة إضافية من الكوكايين، وكذا 400 غرام من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية إضافية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.