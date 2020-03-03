24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جثة رجل متقاعد تستنفر سلطات مدينة سطات (5.00)

  2. حقيقة الفلسفة.. وأوهــام الديداكتيك.. (5.00)

  3. الملك يمنح دفعة جديدة لتثمين الأنشطة الاقتصادية بـ"فاس العتيقة" (5.00)

  4. النصيري يحصد ثمار تألقه أمام أوساسونا بـ"لاليغا" (5.00)

  5. وزير الصحة: 12 مليون كمامة في المغرب للوقاية من "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بمبحوث عنه في قبضة أمن الناظور

المخدرات توقع بمبحوث عنه في قبضة أمن الناظور

المخدرات توقع بمبحوث عنه في قبضة أمن الناظور
جمال سماحي
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 00:18

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشكّل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن بالناظور وبركان والسعيدية وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه فيه "جرى توقيفه على متن سيارة خفيفة بمنطقة أولاد الطيب ضواحي مدينة الناظور"، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزته على "75 جرعة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية".

وحسب البلاغ ذاته، فإن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه قادت إلى حجز 67 جرعة إضافية من الكوكايين، وكذا 400 غرام من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية إضافية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.