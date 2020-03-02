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كُتّاب وآراء
جثة رجل متقاعد تستنفر سلطات مدينة سطات
أفادت مصادر هسبريس بأن مصلحة الأمن والسلطة المحلية بسطات استنفرت، اليوم الاثنين، عناصرها على إثر العثور على جثة رجل متقاعد بإحدى الشقق بحي مجمع الخير شرق عاصمة الشاوية، شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر الضابطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك المتقاعد، وهو سبعيني مزداد بمدينة الدار البيضاء وأعزب، كان قد اختفى عن الأنظار بحي مجمع الخير لما يفوق أسبوع، قبل أن يعثر عليه جثة هامدة، بعد انبعاث رائحة نتنة من الشقة التي كان يقطنها بمفرده، بالزنقة 39 بمجمع الخير بمدينة سطات، ورجّحت المصادر ذاتها أن الهالك متقاعد في سلك التعليم.
وانتقلت إلى مكان العثور على جثة المتقاعد عناصر الضابطة القضائية وأفراد عن الشرطة العلمية والتقنية وممثل السلطة المحلية بالمقاطعة الخامسة وعناصر الوقاية المدنية وطبيبة عن المكتب الصحي البلدي، حيث عملوا على اقتحام الشقة بعد استئذان النيابة العامة المختصة.
وعثرت عناصر الضابطة القضائية على علب أدوية مختلفة ووسائل تطبيب خاصة بالمساعدة على التنفس، وهو ما فسّرته ممثلة المكتب الصحي البلدي بكون الهالك عانى قبل وفاته من ضيق التنفس كما أنه كان يخضع لحصص تصفية الكلي.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بنقل جثة الهالك نحو قسم الأموات بمستشفى المدينة لإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف ممثل الحق العام بعاصمة الشاوية لكشف جميع الظروف المحيطة بالوفاة.