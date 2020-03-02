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كُتّاب وآراء
إيقاف جزائريين ضمن شبكة إجرامية بمدينة وجدة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الاثنين، من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم مواطنان جزائريان، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في مجال الترويج الدولي للمخدرات.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم في عمليات عديدة متزامنة نفذتها المصالح الأمنية بكل من وجدة وأحفير وعين بني مطهر وبني أدرار، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 334 كيلوغراما من مخدر الشيرا على شكل 12 رزمة، فضلا عن حجز 6 سيارات ومبلغ مالي يشتبه فيه كونه من عائدات ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.