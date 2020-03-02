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الرئيسية | حوادث | مسنة تهدد بالانتحار بتسلق عمود كهربائي في فاس

مسنة تهدد بالانتحار بتسلق عمود كهربائي في فاس

مسنة تهدد بالانتحار بتسلق عمود كهربائي في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 02 مارس 2020 - 19:17

هددت امرأة مسنة، صباح اليوم الاثنين، بمدينة فاس بالانتحار بتسلق عمود كهربائي حديدي مخصص لمد أسلاك التيار الكهربائي ذي الضغط المرتفع مثبت بمحاذاة مقر مقاطعة أكدال وسور القصر الملكي المشور.

وهددت المرأة المعنية بوضع حد لحياتها بهذه الطريقة، حسب ما نقلته مصادر هسبريس، احتجاجا على ما قالت عدم إنصافها في ملف يتعلق بإعادة إيواء ساكنة حي الليدو الصفيحي، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها المرأة ذاتها بصعود إحدى الأعمدة والتهديد بالانتحار.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الحادث استنفر المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية، مبرزة أنها أفلحت في ثني المسنة المعنية بالعدول عن قرارها بعد إقناعها بالنظر في مطالبها.

وقد فتحت المصالح الأمنية بفاس تحقيقا في ظروف هذا الحادث.

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