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كُتّاب وآراء
الغموض يلف انتحار تلميذة في الدار البيضاء
وضعت تلميذة داخلية تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الخوارزمي بالمديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان، صبيحة الاثنين، حدا لحياتها لأسباب مجهولة، استدعت فتح تحقيق من لدن المصالح الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث.
وبعد الواقعة، انتقل كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات والمدير الإقليمي بالفداء مرس السلطان، مرفوقين بأخصائيين نفسيين، إلى المؤسسة للمواساة وتقديم الدعم النفسي للتلميذات والتلاميذ زميلات وزملاء المتوفاة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقيدة كانت تدرس قيد حياتها بمستوى الثانية بكالوريا علوم رياضية، وحصلت على نتائج جيدة خلال الأسدس الأول، كما أنها كانت معروفة لدى أساتذتها وزملائها بحسن السلوك والمواظبة.