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كُتّاب وآراء
الأمن يطيح بقاصر هاجم مقهى بالسلاح الأبيض
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الأحد، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
ولاية أمن فاس أفادت بأنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يتحوزان أسلحة بيضاء وهما يلحقان خسائر مادية بطاولات وأواني مقهى شعبي بحي بلخياط بمدينة فاس، موضحة أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال التحريات جارية بغرض إيقاف المشتبه فيه الثاني، يضيف مصدر هسبريس.