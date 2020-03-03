الشرطة توقف شابا لترويجه "اكستازي" في طنجة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة مشتبها في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه تم ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بحيازة 985 قرصا من مخدر "الإكستازي" معدة للترويج.

إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزل الموقوف مكنت أيضا من حجز 3800 قرص إضافي، ليصل مجموع الأقراص المهلوسة المحجوزة إلى 4785، إضافة إلى ميزان إلكتروني وهاتفين نقالين.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية.