24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:51
|13:44
|16:56
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "فراغ قاتل" وبيئة تحتضر بجماعة "أولاد عزوز"
- المغرب يفتح باب تمويل المقاولات عبر "سجّل الضمانات المنقولة"
- متابعات تنتظر سرّاق حاويات النفايات بالدار البيضاء
- المفوضية الأوروبية تعتمد "سيغنال" بدل "واتساب"
- الحجوي يعدد امتيازات "سجّل الضمانات المنقولة"
الملك يمنح دفعة جديدة لتثمين الأنشطة الاقتصادية بـ"فاس العتيقة" (5.00)
"3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد" - (178)
- مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية - (85)
- وزير الصحّة: جميع من خالطهم المصاب بـ"فيروس كورونا" سالمون - (81)
- وزير الصحة: 12 مليون كمامة في المغرب للوقاية من "كورونا" - (78)
- هذه تفاصيل عن هوية المغربي المصاب بـ"كورونا" - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة توقف شابا لترويجه "اكستازي" في طنجة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة مشتبها في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه تم ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بحيازة 985 قرصا من مخدر "الإكستازي" معدة للترويج.
إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزل الموقوف مكنت أيضا من حجز 3800 قرص إضافي، ليصل مجموع الأقراص المهلوسة المحجوزة إلى 4785، إضافة إلى ميزان إلكتروني وهاتفين نقالين.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية.