تهريب المخدرات يطيح بخمسيني في "معبر فرخانة"

هسبريس من الناظور

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمعبر الحدودي فرخانة من إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات إلى مدينة مليلية على متن سيارة نفعية.

عملية تفتيش سيارة رباعية الدفع، عن طريق الاستعانة بالكلاب المدربة، مكنت من حجز نحو 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام.

وقد تم توقيف السائق الخمسيني، المقيم في ثغر مليلية المحتل، وأحيل على الشرطة القضائية بالناظور التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.