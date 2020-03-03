الاستئناف يُقلص العقوبة الحبسية لـ"أستاذ تارودانت"

رشيد بيجيكن من أكادير

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، بتقليص العقوبة الحبسية في حق "أستاذ تارودانت" إلى شهرين حبسا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت قد حكمت بإدانة أستاذ التعليم الابتدائي "ب. ب" بالحبس عشرة أشهر، منها ستّة أشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية قضية "تعنيف تلميذته"، قبل أن يتم استئناف الحكم الابتدائي.

كما قضت هيأة الحكم ابتدائيا، في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بتعويض مادّي لفائدة الضحية، التلميذة "مريم. د"، قدره 40000 درهم.