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الرئيسية | حوادث | الاستئناف يُقلص العقوبة الحبسية لـ"أستاذ تارودانت"

الاستئناف يُقلص العقوبة الحبسية لـ"أستاذ تارودانت"

الاستئناف يُقلص العقوبة الحبسية لـ"أستاذ تارودانت"
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:05

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، بتقليص العقوبة الحبسية في حق "أستاذ تارودانت" إلى شهرين حبسا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت قد حكمت بإدانة أستاذ التعليم الابتدائي "ب. ب" بالحبس عشرة أشهر، منها ستّة أشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية قضية "تعنيف تلميذته"، قبل أن يتم استئناف الحكم الابتدائي.

كما قضت هيأة الحكم ابتدائيا، في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بتعويض مادّي لفائدة الضحية، التلميذة "مريم. د"، قدره 40000 درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:18
قيل ان الفتاة اعترفت ان امها هي من عنفتها بمعنى ان الاستاذ بريء اذن فلماذا حبس. ثانيا. مالذي يجعل دنيا باطما المتهمة في ملف سمين تبقى خارج أسوار السجن. في حين اقفل ملف هذا الرجل في ظرف قياسي. الظاهر ان مهنة االتعليم في هذا البلد أصبحت لعنة وأصبح صاحبها غير مرغوب كالطاعون لأسباب لايعلمها الا الله. فعلى من أراد السلامة أن يعمل على أن يكون برلمانيا. تعويضات تقاعد مريح امتيازات. غياب دائم واحترام من قبل المواطن المغبون. أما أن تعلم الناس وتخرجهم من ظلمات الجهل فهي جريمة كبيرة في بلدنا. حسبنا الله ونعم الوكيل
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2 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:21
الله يأخذ الحق مرحبا في الجهات التي كانت السبب حيث أن البنت ظلت تنادي بأن امها هي التي ضربتها لان لا يعقل ان في تلك اللحظة الوجيزة تزق العين بتلك الحدة وكانها كانت في حلبة ملاكمة لقد تم الحكم على المدرسة العمومية بالمؤبد حيث أصبح المعلم لا يجرؤ حتى على الاقتراب من التلميذ خوفا من تحميله ما لم يفعله حيث الآباء أصبحوا منصاعين لاهوائهم متناسين المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق رجل التعليم الحمد لله تقاعدت في وقت تدنت الأخلاق والمستوى على حد سواء
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3 - said oustad الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:31
على الوزرارة مؤازة الاستاذ في محنته . وان اخطأ وتسرع في ضرب التلميذة هذا لا يعني ان تتخلى عنه الوزارة . او الاكاديمية التابع لها .
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