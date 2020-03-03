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كُتّاب وآراء
أمنيون يحققون في تجاوزات شرطي بمدينة مكناس
كشفت ولاية أمن مكناس أنها باشرت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية والتجاوزات المنسوبة لمفتش شرطة كان في حالة سكر متقدمة وعرض سائق سيارة أجرة وشخصا آخر للعنف، كما استعمل سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن موظف الشرطة المذكور، الذي يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا وكان خارج ساعات العمل الاعتيادية، كان قد دخل في خلاف مع سائق سيارة أجرة بالقرب من ملهى ليلي، قبل أن يعرضه للعنف ويلحق خسائر مادية بسيارته، كما أصاب شخصا آخر برضوض خفيفة بعدما تدخل لفض الخلاف بينهما.
وعمد الشرطي، يقول البلاغ، إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني، وتسبب عرضيا في إطلاق عيار ناري، قبل أن يتم حجز هذه المعدات الوظيفية ومباشرة الأبحاث والتحقيقات اللازمة في القضية.
وقد تم إيداع الشرطي المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق الشرطي المذكور.