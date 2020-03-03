رصاصة في الساق توقف مشتبها فيه بمدينة الناظور

هسبريس من الرباط

أطلق موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور رصاصتين من سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الثلاثاء، لإيقاف شخص عرّض حياة المواطنين وموظفي الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيه بعدما قام بتهديد المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، وإحداث حالة من الفوضى بالمحطة الطرقية بالناظور، قبل أن يعمد إلى مواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، اضطر على إثرها موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، واحدة تحذيرية في الهواء؛ فيما أصابت الرصاصة الثانية المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

ومكن التدخل الأمني من تحييد الخطر الصادر عن الشخص المعني، وحجز السكين الذي كان بحوزته والذي استعمله في محاولة الاعتداء على موظفي الشرطة.

وجرى، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.