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كُتّاب وآراء
بحث قضائي في قضية "سمسار محاكم" بأكادير
فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحثا في شأن تسجيل صوتي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أحد الأشخاص قدرته على "حل قضايا معروضة على أنظار القضاء".
وقال بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، توصلت به هسبريس، إن النيابة العامة "فتحت بحثا قضائيا للوقوف على حقيقة الادعاءات المضمنة بالتسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك".
وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، في بلاغه الصادر اليوم الثلاثاء، أنه "سيتم إخبار الرأي العام بكل جديد في الموضوع، فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف هذه النيابة العامة".