جثة تقبع في "مستودع الفنيدق" منذ 4 سنوات

هسبريس - عبد السلام الشامخ

من "الحلمِ" بمعانقةِ الفردوس الأوروبي إلى جثّة "متعفّنة" يحتضنها مستودعِ الأموات بمدينة الفنيدق شمال المغرب، تلك قصّة "درامية" لمهاجر من إفريقيا جنوب الصّحراء، توفّي قبل أربعِ سنواتٍ في حادثٍ مأساويٍّ لم تنكشف بعد خيوط تفاصيله كاملة، قبل أن يتحوّل إلى جثة "متعفّنة" ومتحلّلة.

ويتعلّق الأمر، حسب مصادر مطّلعة، بـ"مهاجرٍ من الصّحراء الكبرى مجهول الهوية والدّيانة توفّي قبل 4 سنواتٍ تمّ إيداع جثّته بمستودع الأموات التّابع لمستشفى الحسن الثّاني بمدينة الفنيدق شمال المملكة"، موردة أنّه "تقرّر فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف الوفاة؛ غير أنّ نتائج التّحقيق لم تظهر، إلى حدود اليوم".

وأكّدت المصادر ذاتها أنّ "رائحة كريهة تفوح من جثة المهاجر، الذي لقي مصرعه قبل أربع سنوات، الموجودة بمستودع الأموات التّابع للمستشفى المحلي"، بينما لا تزال أسرار كثيرة تحوم حول عدم إقدام السّلطات على دفنه؛ فيما تشير مصادر إلى أنّه "قبل الدّفن، يجب التّأكد من جنسيته وديانته".

وتقود السّلطات المغربية منذ أشهر حملة أمنية تُبعد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى عن مدن الشمال، إذ تم نقلهم إلى مدن بعيدة عن الحدود، إلى الجنوب، مثل الرشيدية أو بني ملال أو فاس.

ويعبّئ الاتحاد الأوروبي حوالي 232 مليون يورو للمغرب منذ عام 2014 من خلال أدوات وصناديق مختلفة لمعالجة تحدي الهجرة، وأكثر من 1000 مليون يورو من المساعدات لدعم الإصلاحات والنمو الشامل، وهي أرقام تضعه على رأس البلدان الأكثر استفادة من المساعدات الأوروبية.

وعبّر المغرب عن امتعاضه من تأخّر صرف الموارد المالية ليستمرّ دوره في محاربة ظاهرة الهجرة السّرية التي تنشط في أراضيه الشّمالية؛ وهو ما دفع السّلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتخصيص موارد إضافية للرباط وتعزيز سياسات التعاون الإنمائي، على اعتبار أنّ المملكة تمثّل شريكا للاتحاد الأوروبي بقوة التاريخ والجغرافيا.

ووفقاً لآخر المعطيات المتوفّرة، فقد حصل المغرب على الدّفعة الأولى من هذه الآليات؛ بينما لا تزال هناك ثلاث دفعات أخرى تنتظر التّرخيص النّهائي، بحيث ستتسلّمُ الرّباط 1113 مركبة رباعية الدفع، معظمها مركبات مخصّصة للطرق الوعرة، بالإضافة إلى 227 دراجة نارية.