"الكوكايين" يقود 5 أشخاص إلى التحقيق بالعيون

هسبريس من العيون

أحالت الشرطة القضائية بمدينة العيون، على النيابة العامة المختصة خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في عملية الاتجار في المخدرات الصلبة "كوكايين" واستهلاك مخدر الشيرا، مع حيازة أسلحة بيضاء.

بلاغ ولاية أمن العيون، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني بمدينة العيون كانت قد تمكنت من إيقاف المشتبه فيهم، بعد توصلها بمعلومات تُفيد بأن "مجموعة من الأشخاص يتعاطون للمخدرات بشقة بحي التعاون "ديريديك"، حيث قامت عناصر الشرطة بمراقبة خفية وتربص حول العمارة إلى أن أمكن إيقاف اثنين من المشتبه فيهم متلبسين بحيازة كمية من مخدر الشيرا".

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يقول البلاغ، "أمكنت من إيقاف المشتبه فيه الثالث المكلف بالشقة، وحجز 32 لفافة من مخدر الكوكايين، وزنها 32 غراما، إلى جانب أسلحة بيضاء مخصصة لتقطيع مخدر الشيرا".

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث، التي باشرتها فرقة مكافحة المخدرات، قد أمكنت من إيقاف صاحبي المخدر المحجوز على مستوى تجزئة الوكالة 84.