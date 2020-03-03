متابع بـ"قضم أصبع امرأة" يطالب بتعويض مالي

هسبريس من الدار البيضاء

قرّرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء تأجيل القضية التي يتابع فيها القنصل الفخري لدولة غينيا بيساو بتهمة التسبب في عاهة مستديمة لمواطنة مغربية إلى جلسة يوم الخميس المقبل لإصدار حكمها في الموضوع، بعد الاستماع للكلمة الأخيرة لأطراف الملف.

وشدد دفاع القنصل الفخري، الذي يتابع موكله بتهم ترتبط بقضم أصبع اليد اليمنى لامرأة في بداية العقد السابع من عمرها والاعتداء على زوجته السابقة ووالدها، على براءة القنصل مطالبا بتعويض بقيمة 200 مليون سنتيم.

وأثارت هذه المطالب دفاع المرأة التي أصيبت بعاهة مستديمة، واعتبر أن من يحق له المطالبة بالتعويض هو الشخص الذي تعرض للاعتداء وليس العكس.

وأكد دفاع المرأة، التي خضعت لعملية جراحية على أصبع يدها اليمنى، أنها تعرضت لتقطيع أوصال أصبعها بواسطة فك القنصل الفخري، قبل أن يصاب بتعفن متقدم اضطر معه الجراح إلى بتره.

وكان القنصل الفخري قد نفى، أثناء الاستماع إليه من لدن القاضي رئيس الجلسة، أن يكون اعتدى على أي من أفراد أسرة المرأة العجوز، كما نفى قضمه أصبعها.

وتشبثت المرأة العجوز بأقوالها، وأكدت للقاضي واقعة الاعتداء الذي تسبب لها في عاهة مستديمة؛ وهو ما توثقه الصور نفسها التي أدلى به القنصل الفخري في ملف القضية.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد واقعة بتر أصبع المرأة العجوز المقيمة في مدينة الدار البيضاء.

ويتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.