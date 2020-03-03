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الرئيسية | حوادث | سكتة قلبية وراء وفاة سيدة بمعبر "باب مليلية"

سكتة قلبية وراء وفاة سيدة بمعبر "باب مليلية"

سكتة قلبية وراء وفاة سيدة بمعبر "باب مليلية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 19:34

نفى مصدر مسؤول أن تكون السلطات المغربية قد قامت بمصادرة سلعة المرأة التي توفيت بالمعبر الحدودي باب مليلية يوم السبت المنصرم، مؤكدا أن ما راج غير صحيح نهائيا.

وأكد المتحدث، الرافض الكشف عن هويته للعموم لعدم تخويله حق التصريح للصحافة، أن المرأة، التي تعمل في التهريب المعيشي، كانت في طريقها لدخول مدينة مليلية المحتلة ولم تكن تحمل أي سلع ليتم حجزها.

وأضاف: "لقد كانت تهم بالدخول إلى مليلية للمرة الثانية ذلك اليوم؛ غير أن وعكة صحية ألمت بها وسقطت مغشيا عليها في عين المكان، قبل أن يتبين أنها توفيت نتيجة سكتة قلبية مباغتة"، نافيا أن يكون قد اعترض سبيلها أي عنصر من الشرطة أو الجمارك.

وشدد المصدر ذاته على أن المعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار به كاميرات مراقبة يمكن مراجعتها للتأكد من الواقعة، "كما أن هناك عددا كبيرا من شهود عيان كانوا بعين المكان حينها".

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