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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز طنا من "الكيف والشيرا" قرب تاونات

الدرك يحجز طنا من "الكيف والشيرا" قرب تاونات

الدرك يحجز طنا من "الكيف والشيرا" قرب تاونات
هسبريس من تاونات
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:18

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني وليد التابع لسرية الدرك الملكي بتاونات، مساء الثلاثاء، من حجز طن من "الكيف" سنابل و8 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"، في عملية مداهمة منزلين كائنين بدوار أيشتوم التابع لجماعة بوهودة بإقليم تاونات.

ووفق ما أفادت به مصادر هسبريس، فإن هذه العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، مبرزة أن صاحبي المنزلين موضوع عملية المداهمة تمكنا من الإفلات من قبضة العناصر الدركية، ويجري البحث عنهما لتوقيفها على خلفية هذه القضية.

المصادر ذاتها أوضحت أنه جرى إتلاف المحجوز من "الكيف" بدوار أيشتوم، بينما سيتم إحالة المحجوز من "الشيرا" على مصالح الجمارك بمدينة فاس لأجل الاختصاص.

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