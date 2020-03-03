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الرئيسية | حوادث | القضاء يدين "بيدوفيل ليساسفة" بـ20 سنة سجنا والنفي عن البيضاء

القضاء يدين "بيدوفيل ليساسفة" بـ20 سنة سجنا والنفي عن البيضاء

القضاء يدين "بيدوفيل ليساسفة" بـ20 سنة سجنا والنفي عن البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:18

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، ملف متابعة المتهم بهتك عرض قاصرات لا يتجاوز عمرهن 11 سنة، والذي صار معروفا في وسائل الإعلام بـ"بيدوفيل ليساسفة".

وقضت الهيئة التي يرأسها المستشار فارح بإدانة المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا، مع إبعاده عن مدينة الدار البيضاء، حيث تستقر القاصرات، تفاديا للاتصال بالضحايا، لمدة عشرين سنة.

ونوهت فعاليات المجتمع المدني وأفراد من عائلات القاصرات اللواتي تعرضن لهتك العرض بهذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات، رغم أملهم في عقوبة قصوى، انتصارا لكرامة الضحايا وما طالهن من تعنيف وضرر نفسي جراء الفعل الجرمي.

من جهتها لفتت المحامية بشرى البويري، دفاع الضحايا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون العقوبة قاسية ومستحقة، مضيفة: "بحكم التجربة وأحكام في ملفات مشابهة فالعقوبة قاسية، ولو أنها تبقى دائما مخففة بالنظر إلى الضرر اللاحق بالقاصرات، خاصة بالجانب النفسي".

وعرفت الجلسة التي عقدت زوال اليوم مطالبة المحامين بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، حتى يكون عبرة لباقي الأشخاص الذين يقدمون على هذه الجرائم، إذ أكدت المحامية جميعة حداد، عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، أنه كان من الواجب متابعته وفق قانون الاتجار بالبشر، مطالبة في الوقت نفسه بإدانته "حتى يكون عبرة لمن يذهب إلى أبواب المدارس لاصطياد القاصرات ولمن يستبيح أجسادهن".

كما طالبت المحامية بشرى البويري، في مرافعتها، بإدانة المتهم والحكم عليه بأداء غرامة في حدود مائة ألف درهم لكل واحدة من الضحايا، لافتة إلى أنه "كيفما كان حجم التعويض فإنه لن يجبر الضرر النفسي الذي تعرضن له".

ونفى المتهم في كلمته الأخيرة أن بكون قام بالأفعال المنسوبة إليه، والتي يتابع من أجلها، قائلا أمام المحكمة: "علاش غادي ندير هادشي، ماشي حشومة.. هؤلاء يكذبون علي"، لترفع المحكمة جلستها من أجل التداول والنطق بالحكم.

ووجد المتهم طوال الجلسات السابقة نفسه بدون محام ينوب عنه، بعدما انسحب دفاعه مقررا عدم مؤازرته، قبل أن يقرر محام في إطار المساعدة القضائية الدفاع عنه.

وتفجرت هذه القضية، التي باتت معروفة بـقضية "بيدوفيل ليساسفة"، في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما خرجت مجموعة من القاصرات عن صمتهن ليكشفن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مكان مهجور في منطقة ليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - المتتبع الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:28
الحقيقة ان قضاءنا اصبح فعلا مستقلا وتشكراتي للقضاة الشرفاء
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-11
2 - فؤاد الرواضي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:29
أعتقد ان هناك ايضا بيدوفيلي لكنه كويتي فعل نفس الجرم وفر الى بلده، انها العدالة المغربية العجيبة يا سادة
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19
3 - حفيظة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:30
قليلة في حقو خصو الاعدام لي ضيع هد البنات كلهم او وسخ شرف عائلاتهم
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19
4 - محمد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:31
وأخيرا القضاء تيحكم بالإبعاد راه كلنا شحال من مرة لحل لبعض المجرمين خصوصا هو الابعاد دابا عمره يحلم يدخل لكازا حياته كاملة .
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7
5 - من تخوم الريف الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:33
نعم يجب أن يكون الحكم عليه عبرة لباقي البيدوفيليين المغاربة المغلوب على أمرهم، أما البيدوفيليين الأجانب من كويتيين، سعوديين، فرنسيين و إسبان فلا مشكلة لنا معهم، هم يقضون 'الغرض' و يخرجون من البلاد كما تخرج الشعرة من العجين. عجبت لأمر قضاء بلدي.
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8
6 - mjalwake fnew york الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:33
je suis pour cette condamnation, ,,,,mais a propos du koweitien qui a pu quitter le maroc librement et facilement, ,,,,,,,,ah j,ai oublier koweitien a plus de Valeur qu un marocain .
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4
7 - نصراوي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:36
وماذا عن بيدوفيل الكويت .لماذا لم يطبق عليه القانون
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11
8 - Jkl الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:36
وجب على الجهات الرسمية ان تصدر مذكرة بحث دولية في حق بيدوفيل الكويت وتقديمه للمحاكمة مع إنزال أقصى العقوبات حتى يكون عبرة لكل الشاذين والمكبوتين من أهل الخليج
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7
9 - Lehsen الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:38
Certenaiment pas de Kuweit
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4
10 - متتبع الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:38
لوكان الاعدام احسن يستحق ليكون عبرة
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4
11 - Abou Walid الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:40
وقضية الكويتي الذي غادر بعد اغتصاب قاصر فين وصلات
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7
12 - المغربي القح الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:40
الله إ رضي على هاذ القاضي والله حتى برد ليا قلبي. بحال هاذ خينة خاصو إعدام ماشي حبس 20 عام باش إكون عبرة لبحال هاذ المراض
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4
13 - الإعدام هو جبر الضرر الحقيقي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:41
لو حكم بلإعدام لكان الضرر أخف على الضحايا القاصرات وهو أكبرعبرة للآخرين مثله
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5
14 - باش يترباو المجرمين الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:41
احسن خبر سمعت اليوم ....يحيا العدل
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1
15 - حكم غير مناسب الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:45
و لماذا النفي من البيضاء بدلا من الحكم عليه بالإعدام ؟
في هذه الحالة أي مكان او مدينة سيتجه لها بعد انقضاء فترة محكوميته سيكون سكانها في خطر. الإعدام أو المؤبد هو الحل مع عدم تمتيعه بأي عفو ملكي لأنه خطر على المجتمع.
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3
16 - احمد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:46
انا مع عقوبة الاعدام لهذا الشخص لمثل هذا الظلم وهذه الحالات في حق بناتنا الصغار.
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17 - متتبع الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:47
مسكين علاش غادي يدير هادشي، ماشي حشومة، هؤلاء يكذبون عليه!! هاذا هو الراقي الشرعي ديال بصاح!
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