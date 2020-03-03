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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية تهريب شيرا بميناء طنجة المتوسط

إحباط عملية تهريب شيرا بميناء طنجة المتوسط

إحباط عملية تهريب شيرا بميناء طنجة المتوسط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 23:45

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بجهاز "السكانير" بميناء طنجة المتوسط، رفقة عناصر الأمن، من إحباط عملية تهريب حوالي 72 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

الكمية المذكورة كانت مخبأة بعناية تحت الهيكل الحديدي لسيارة سباق في ملكية مواطن إسباني كان عائدا نحو إسبانيا بعد مشاركته في أحد سباقات الرالي.

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