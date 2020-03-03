"سيلفي" يصرع تلميذا من أعلى جبل في تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لقي، مغرب الثلاثاء، تلميذ (ع.ح) يبلغ من العمر حوالي 20 سنة مصرعه، على الفور، بعد سقوطه من أعلى الجبل المطل على دوار عين باردة التابع لجماعة البيبان بإقليم تاونات.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، الذي كان يتابع دراسته قيد حياته بسلك البكالوريا بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي، تعرض لهذا الحادث أثناء محاولته أخذ صورة شخصية (سيلفي) وهو واقف على إحدى قمم الجبل المذكور، التي لا يتم الوصول إليها إلا بصعوبة.

مصادر الجريدة قالت إن الضحية تقاسم إحدى صوره الشخصية في صفحته على "فيسبوك"، التقطها لنفسه بموقع تعرضه لهذا الحادث، وذلك لحظات قليلة قبل تعرضه لهذا السقوط العرضي المميت.

ووفقا لما ذكرته المصادر ذاتها فقد تم انتشال جثة الضحية، التي ظلت عالقة بجرف صخري بسفح الجبل، بصعوبة، ليلة الثلاثاء، من طرف عناصر الوقاية المدنية التي اضطرت لاستعمال الحبال لإنزالها إلى الأرض، مبرزة أن حلول الظلام على المنطقة زاد من صعوبة المهمة.

وبينما تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي تحقيقا حول ظروف وملابسات هذا الحادث.