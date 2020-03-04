جريمة قتل أربعيني ذبحا داخل مقهاه تهز مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي أربعيني مصرعه ذبحا على يد شخص يقاربه سنا، وذلك بعد أن هاجمه، ليلة الثلاثاء، داخل مقهاه الكائنة بحي القشلة التابع لمنطقة سيدي بوزكري بمدينة مكناس.

وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس فقد عمد المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة إلى مهاجمة الضحية ("أ.م"، أعزب) باستعمال السلاح الأبيض قبل أن يصيبه بضربة قاتلة على مستوى العنق.

المصادر ذاتها أوردت أنه تم توقيف المشتبه فيه من طرف عناصر أمن مكناس، مبرزة أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية ولم يغادر أسوار السجن إلا مؤخرا.

وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس.