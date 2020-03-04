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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل أربعيني ذبحا داخل مقهاه تهز مكناس

جريمة قتل أربعيني ذبحا داخل مقهاه تهز مكناس

جريمة قتل أربعيني ذبحا داخل مقهاه تهز مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 04 مارس 2020 - 00:18

لقي أربعيني مصرعه ذبحا على يد شخص يقاربه سنا، وذلك بعد أن هاجمه، ليلة الثلاثاء، داخل مقهاه الكائنة بحي القشلة التابع لمنطقة سيدي بوزكري بمدينة مكناس.

وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس فقد عمد المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة إلى مهاجمة الضحية ("أ.م"، أعزب) باستعمال السلاح الأبيض قبل أن يصيبه بضربة قاتلة على مستوى العنق.

المصادر ذاتها أوردت أنه تم توقيف المشتبه فيه من طرف عناصر أمن مكناس، مبرزة أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية ولم يغادر أسوار السجن إلا مؤخرا.

وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ahmed الأربعاء 04 مارس 2020 - 00:44
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه من علامات الساعة . تساؤلي هو لماذا التشريح والسبب واضح ؟ ففي كل حادثة الاحظ ان التشريح ضروري رغم ان الامور لا يلفه الغموض قط !!!!!! فهم يالفاهم
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2 - بصيري الأربعاء 04 مارس 2020 - 01:02
هذا المجرم خرج من السجن بدون تكوين ودون اشغال شاقة وارتكب جريمة ليرجع للنوم والاكل مجانا صراحة هذا المجرم يجب فيه الاعدام او الاشغال الشاقة يجب البناء بالسجناء وتعبيد الطرق مثل روسيا بدون رحمة
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3 - Mounir الأربعاء 04 مارس 2020 - 01:10
من حين لآخر نسمع تفكيك خلايا مرتبطة بداعش "تخطط لعمل ارهابي" في حين أن الأخبار تطالعنا بشكل أسبوعي عن جرائم بأسلوب داعش كهاته الجريمة الشنعاء .هل فعلا الدولة تقوم بواجبها؟
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4 - احمد قرية با محمد الأربعاء 04 مارس 2020 - 01:13
لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمو ويوسع عليه ، يجب على السلطات التدخل بأقصى العقوبات على المتهم
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