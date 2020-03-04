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كُتّاب وآراء
جريمة قتل أربعيني ذبحا داخل مقهاه تهز مكناس
لقي أربعيني مصرعه ذبحا على يد شخص يقاربه سنا، وذلك بعد أن هاجمه، ليلة الثلاثاء، داخل مقهاه الكائنة بحي القشلة التابع لمنطقة سيدي بوزكري بمدينة مكناس.
وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس فقد عمد المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة إلى مهاجمة الضحية ("أ.م"، أعزب) باستعمال السلاح الأبيض قبل أن يصيبه بضربة قاتلة على مستوى العنق.
وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس.