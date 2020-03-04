الحشيش يسقط شخصين في قبضة أمن الرشيدية

هسبريس من الرباط

أوقفت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية شخصين للاشتباه في تورطهما في شبكة إجرامية تنشط في مجال الترويج الدولي للمخدرات.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، وتحديدا بالجماعة القروية "امصيصي" بضواحي تنغير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد أسفرت عمليات التفتيش داخل الشاحنة عن حجز طن و482 كيلوغراما من مخدر الحشيش، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين 50 و54 سنة من العمر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كل المتورطين فيه.