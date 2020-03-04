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الرئيسية | حوادث | خلاف بين شخصين ينتهي بجريمة قتل في مكناس

خلاف بين شخصين ينتهي بجريمة قتل في مكناس

خلاف بين شخصين ينتهي بجريمة قتل في مكناس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 مارس 2020 - 14:05

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت بواسطة أداة حادة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن تدخلت في "حي سيدي بوزكري" بمدينة مكناس لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وتخدير متقدمة، وعرض شخصا آخر من ذوي السوابق القضائية للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة قطعة زجاجية، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة ضابطين للأمن، وهو ما اضطرهما لإشهار سلاحهما الوظيفي دون استخدامه بعدما تسنى ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر.

وقد تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أنها ناتجة عن خلاف شخصي بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أم ايمن الأربعاء 04 مارس 2020 - 14:22
ياربي السلامة جريمتين في يومين في نفس الحي ......? فين غادي بنا هاد الشي
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2 - citoyen الأربعاء 04 مارس 2020 - 14:57
يا ترى ماذا يجري في مدينة مكناس ؟؟؟ يا ربي السلامة.
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3 - حنين ودفء الأربعاء 04 مارس 2020 - 14:59
المجرم يشتاق لهدوء السجن ودفء السجناء في الليالي الباردة لذلك يفعل اي شيء للعودة الى سجن اللقاء الجسدي الذي لايجده خارجه والاحصائيات تتحدث عن 80 في المئة يعودون الى حنان السجن
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