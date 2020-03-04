24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تعيد "الداخلية" اللوائح الوطنية للشباب والنساء إلى الجهات؟
- قراءة في القانون المنظم لأرشيف المغرب
- مشادات توقف أشغال مجلس جهة درعة تافيلالت
- "أوطم" يرفض "الباكالوريوس" ويحتج ضدّ "العبث بالجامعة العمومية"
- مختبر الصويرة للابتكار
وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)
أول إصابة بفيروس "كورونا" تتحول إلى "حديث الساعة" في المغرب (5.00)
تكتّل أمازيغي يُفاوض تنظيمات حزبية للانخراط في العمل السياسي (5.00)
- الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة - (75)
- العثماني يلتقي الأحزاب السياسية للتشاور حول "انتخابات 2021" - (51)
- وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" - (49)
- مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية - (49)
- خبراء يوصون المغاربة بالعقل والمنطق أمام المخاوف من "كورونا" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خلاف بين شخصين ينتهي بجريمة قتل في مكناس
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت بواسطة أداة حادة.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن تدخلت في "حي سيدي بوزكري" بمدينة مكناس لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وتخدير متقدمة، وعرض شخصا آخر من ذوي السوابق القضائية للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة قطعة زجاجية، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة ضابطين للأمن، وهو ما اضطرهما لإشهار سلاحهما الوظيفي دون استخدامه بعدما تسنى ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر.
وقد تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أنها ناتجة عن خلاف شخصي بين الطرفين.