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الرئيسية | حوادث | حجز أطنان من المخدرات في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وفرنسا

حجز أطنان من المخدرات في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وفرنسا

حجز أطنان من المخدرات في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وفرنسا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:00

شاركت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية بتنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية، وهي العملية التي أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية فوق التراب الفرنسي، وتحديدا بمنطقة "Villepinte"، ومكنت من حجز ما يناهز أربعة أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وكشف مصدر أمني أن مصالح الأمن المغربية كانت قد توصلت بطلب من المكتب المركزي الفرنسي لزجر الاتجار غير المشروع بالمخدرات، يلتمس فيه تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، وهو الطلب الذي انخرطت في تنفيذه مصالح الأمن الوطني بعدما أذنت بذلك السلطات القضائية المغربية المختصة.

وقال المصدر الأمني: "لقد استغرق تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة ثلاثة أشهر تقريبا، حيث جرى تحديد مكان نقل المخدرات المحجوزة، وتعقبها فوق التراب المغربي، فضلا عن رفع الحدود في مواجهتها من أجل تمكين السلطات الأمنية الفرنسية من توقيف باقي الضالعين في تهريبها المتواجدين جميعهم فوق التراب الفرنسي".

وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت عن نتائج هذه العملية الأمنية المشتركة بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، غير أنها عزت نجاحها إلى الضباط الفرنسيين دون إشارة واضحة إلى أنها جاءت تتويجا لعملية تسليم مراقب للمخدرات، ساهمت فيها المصالح الأمنية المغربية بالنصيب الأوفر، باعتبارها هي من تولت إجراءات التنفيذ طيلة مرحلة خفر المخدرات وتعقبها إلى حين مغادرة التراب الوطني.

وقد أبدى المصدر الأمني المغربي استغرابه إسقاط وزارة الداخلية الفرنسية من بلاغها أية إشارة إلى طبيعة هذه العملية الأمنية بوصفها "عملية تسليم مراقب للمخدرات"، كما عبّر عن أسفه الشديد لـ"الالتفاف بشكل غير مقبول على الدور الكبير الذي قدمه الأمن المغربي في إنجاح عمليات التسليم المراقب للمخدرات، التي مكنت السلطات الفرنسية في مناسبات عدة من إجهاض عمليات كبرى للتهريب الدولي للمخدرات".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتغاضى أو تتفادى فيها السلطات الفرنسية استعراض دور المصالح الأمنية الأجنبية في مساعدتها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، يضيف ذات المصدر، وذلك بخلاف السلطات الإسبانية والإيطالية التي ما فتئت تنوه بجهود المغرب في مساعدتها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا التنويه بدور الأمن المغربي في تعقب وملاحقة أعضاء المافيا الإيطالية الفارين من تنفيذ أحكام قضائية في دولتهم الأصلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - issamovic الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:08
نطلب من الاجهزة الاستخباراتية والامنية المغربية عدم التعاون خاصة مع الفرنسيين الذين يعتبرون انفسهم اسياد العالم ، وفتح الحدود في وجه جميع البضائع حتى نرى فرنسا هل هي بالفعل قادرة على الكشف عنها.
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2 - ياسين الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:12
الاتعرفون الديك الفرنسي المتعجرف
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3 - طارق بن زياد الجزائري الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:13
الله المستعان ربي يحفظ بلادنا وشبابنا من هذه السموم الفتاكة
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4 - miloudi الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:21
السلطات الفرنسية تحتقر الشعوب العربية وخاصة التي كانت من مستعمراتها السابقة اذن لا داعي لانتظا ر اي شيئ جميل من فرنسة التي تكرهكم يا عرب .
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5 - Said russie الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:21
من فضلكم لم افهم مراقب لامخدرات ولكن لا يفوتني ان انوه يقضة رجال الامن المغاربة bravo
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6 - حمزازي الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:21
ولماذا البحث الشاق هل 130 ألف هكتار مزار مخدرات عجزت اعين الأمن والأقمار الصناعية الفرنسية منها والمغربية عن تحديد تلك المزارع ام ان في الأمر إن وأخواتها لو كانت إرادة حقيقية لمحاربة هذه الآفة والسرطان فيجب إحراق هذه الآفة من منبتها لكن لا أضن ذللك والا رجعت الإنقلابات كما في سبعينيات القرن الماضي
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7 - Nawfal الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:24
ما هو المهم في الأمر فهذا ليس غريبا الكل يريد أن ينسب النجاح لنفسه، و خصوصا من دول إستعمارية تملك ثقافة التفوق و القوة، أما نحن ما زلنا نبحث عمن يقدر مجهوداتنا و ننزعج إن لم يفعل أحد ذلك، و كأننا طفل صغير يبحث عمن يقول له "برافو" و هذا ما يجعلنا تافهين، يجب أن نقدر نحن أنفسنا و نقوم بما يجب القيام به و أن ننسى أن أحدا آخر سيعترف بنا.
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8 - nouro الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:28
اذا اردنا ابادة شيء ما كيفما كان نوعه فما علينا سوى اقتلاعه من الجذور اما الضحك على الذقون لا يزيد الا قهقهات شاذة من الضحك.....!!!!!!
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9 - Casawi الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:39
على السلطات الأمنية المغربية أيضا الخروج ببلاغ
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