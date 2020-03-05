"ريفوتريل" يوقع شابا في قبضة أمن "باب سبتة"

أيوب صدور من تطوان

أوقفت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك العاملة بمركز باب سبتة، شابا عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن توقيف المشتبه فيه تم مباشرة بعد وصوله من مدينة سبتة، موضحا أن عملية التفتيش مكنت من العثور على 2400 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل" كان يخفيها الموقوف بعناية تحت ملابسه.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي يبلغ حوالي 28 سنة من العمر، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.