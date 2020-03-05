24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا" (5.00)

  2. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  3. تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا" (5.00)

  4. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  5. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "ريفوتريل" يوقع شابا في قبضة أمن "باب سبتة"

"ريفوتريل" يوقع شابا في قبضة أمن "باب سبتة"

"ريفوتريل" يوقع شابا في قبضة أمن "باب سبتة"
أيوب صدور من تطوان
الخميس 05 مارس 2020 - 02:25

أوقفت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك العاملة بمركز باب سبتة، شابا عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن توقيف المشتبه فيه تم مباشرة بعد وصوله من مدينة سبتة، موضحا أن عملية التفتيش مكنت من العثور على 2400 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل" كان يخفيها الموقوف بعناية تحت ملابسه.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي يبلغ حوالي 28 سنة من العمر، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.