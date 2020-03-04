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كُتّاب وآراء
جثة متحللة تستنفر الشرطة القضائية في طنجة
استنفرت مصالح الأمن بطنجة بعد العثور على جثة متحللة لشاب بمنزل في حي المرس بمنطقة بئر الشفاء؛ التابعة لمقاطعة بني مكادة.
مصادر هسبريس أفادت بأن الشاب في عقده الثالث، ينحدر من منطقة الريصاني بإقليم العرائش، وكان يقيم وحيدا بالمنزل، مضيفة أن انتشار رائحة كريهة بمحيط منزله وعدم ظهوره طوال الأيام الأربعة الأخيرة، أثار شكوك سكان الحي، مما دفعهم إلى ربط الاتصال بالسلطات الأمنية.
المصادر ذاتها كشفت أن الشاب كان يعاني من مرض الصرع، مشيرة إلى أن مصالح الأمن عثرت على جثته داخل المنزل وهي في حالة متقدمة من التحلل.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة، فيما باشرت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف ظروف وملابسات الواقعة.