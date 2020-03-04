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الرئيسية | حوادث | مصرع سائق طاكسي في حادث سير ضواحي وزان

مصرع سائق طاكسي في حادث سير ضواحي وزان

مصرع سائق طاكسي في حادث سير ضواحي وزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 04 مارس 2020 - 14:07

لقي سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير حتفه على الفور في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين جماعة لمجاعرة ومدينة وزان، صباح اليوم الأربعاء، وتحديدا بمركز أولاد بدر.

ونجم هذا الحادث عن فقدان السائق السيطرة على المقود، لتزيغ به السيارة وتنقلب في خندق، ما أدى إلى مصرعه في الحين وإلحاق أضرار بالمركبة.

وفور علمها بالحادث، هرعت عناصر من الدرك الملكي بمركز عين دريج إلى مكان الواقعة، حيث قامت بتوجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة وزان، بالموازاة مع فتح تحقيق قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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