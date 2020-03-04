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الرئيسية | حوادث | حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت

حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت

حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت
محمد ايت حساين
الأربعاء 04 مارس 2020 - 18:11

أسفرت حملة أمنية بمدينة ميدلت وصفت بـ "الواسعة"، شنتها السلطة المحلية والأمن الوطني وعناصر القوات المساعدة، تنزيلا لتعليمات السلطة الإقليمية وتوصيات اللجنة الإقليمية للأمن، عن توقيف سبعة جانحين من ذوي السوابق القضائية.

وتم خلال هذه الحملة الأمنية التي قادها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية، وشارك فيها أعوان السلطة، توقيف الجانحين الذين يروعون الساكنة.

وذكر مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن الحملة الأمنية التي عرفتها مدينة ميدلت الليلة الماضية، "جابت مختلف شوارع المدينة وأزقتها، خصوصا الأحياء الهامشية، إلى جانب ملاحقة المشتبه فيهم المتورطين في أفعال ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات".

المصدر ذاته أكد أن "هذه الحملة الأمنية تأتي في إطار تفعيل خطة اللجنة الإقليمية للأمن، وتنفيذا لتعليمات عامل إقليم ميدلت، وذلك من أجل تعزيز شعور المواطنين بالأمن والأمان، ومحاربة جميع أنواع الجريمة والإتجار بالمخدرات".

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