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ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:45
أضرم شخص ثلاثيني، خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بمدينة أبي الجعد، النار في منزل والدته؛ وهو ما تسبب في وفاتها على الفور.
وأكدت مصادر هسبريس أن الضحية، التي يتجاوز عمرها 65 سنة، كانت تعاني من إعاقة تمنعها من الوقوف؛ وهو ما جعلها عرضة لألسنة اللهب التي التهمت كل أثاث البيت قبل وصول الوقاية المدنية التي قامت بعملية الاطفاء.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - مغربي مغترب الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:59
حسبي الله ونعم الوكيل مسخوط الولدين هدا. نسأل الله السلامة والعافية
2 - مصدووووووومة !! الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:00
لاحول ولا قوة الا بالله بالاعاقة ديالها ولداتك وتعدبات عليك وكبراتك باش فالاخر تقتلها محروقة, كنتخيل غير المنظر والمعاناة ديالها مسكينة قبل متموت كيتوقف عقلي ,هذا الجزاء ديالها الله ياخد فيك الحق والله يرحمها مسكينة ..
5 - mjalwake fnew york الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:11
qu ,est ce qui ce passe au maroc, ,,est ce que les marocains sont devenu fou, c,est trop.
7 - و بالوالدين احسانا الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:14
هل يفعل الوباء بالإنسان أكثر ما فعل ه هدا الوحش بأمه. لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.الله يرحمها.ان الله يمهل و لا يهمل.
8 - ام رياض الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:16
يالله يااالطيف ...........................................
9 - الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:16
تعودنا على أن لا تتدخل الوقاية المدنية إلا بعد أن تأتي النيران على كل شيء خوفا من أن يختنق ٲفرادها.
10 - مواطن مغربي الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:20
حسبي الله ونعم الوكيل يستحق أقصى العقوبة اي الإعدام ان لم يكن به حال عقلي
11 - مهتم الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:21
خوتي حقهم علينا وحقنا عليهم لكن بعقلانية وبالحوار وليس بالجريمة مهما كانت فهي امك.خسارة فيه السجن انما الاعدام لامحالة.ان شاء الله
13 - يوسف الذكالي الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:23
مسخوط الولدين.وااااا عباد الله قولوا لي هاذ شي إشاعة.لقد صدمت من هول ما قرأت.
14 - اللهم الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:23
اللهم رد بنا ردا جميلا..اخواني الا تروا اننا نتجه إلى الجاهلية الأولى ..وعذاب الله سينزل لا محالة....وها هو بيننا ولكن لازلنا لم نتعض ونعود لله عز وجل ونفر اليه عساه يرحمنا برحمته ...فالمطر قل..والوباء حل..وأمتنا تنعم بالجهل..ضحكت علينا امم الكفر وأصبحنا عرضة لكل الكوارث . الحروب الجراءم الاغتصاب الإرهاب...هل هو هذا الإسلام ...حاشى لله ما كان الله مهلك قوم حتى يبتعدوا عن طاعته...فاللهم ارحمنا وتب علينا انت التواب الرحيم....كيف سيعيش صغارنا ..غابة تظللنا باوراقها .وفي أدغالها الوحوش تنهش بعضها..اللهم استرنا.فوق الأرض..وتحت الارض ...ويوم العرض آمين.
15 - جميل الأمزون الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:26
لا ليس بعادي ما يقع في هذا البلد. قتل الوالدين بل إضرام النار في أمك التي ولدتك وأطعمتك وأرضعتك و.و.و.....هناك خلل عظيم في هذه الأمة. هذا ما كسبت أيدينا. يجب إعادة النظر في كل شيء.
16 - مواطن مغربي الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:26
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يستحق أقصى العقوبة ان لم يكن مختلا عقليا
17 - محمد الزموري الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:29
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نتساءل أحيانا هل هذه الجرائم العنيفة ضد الأصول صحيحة فعلاً لأن عقولنا لاتستوعب والله مثل هذه العجائب وخاصة عندما يتعلق الأمر بقتل أحد الوالدين الأم التي حملت ووضعت وهنا على وهن وربت وسهرت وتطلب الحياة وطول العمر لصغيرها لكي تراه يكبر أمام عينها وتطلب من الله ألا يمسه مكروه ويبقى دائما طفلاً صغيراً بين عينيها وإن تزوج وأنجب اللهم ارحمها واغفر لنا ولها وإنا لله و إنا إليه راجعون اللهم يارب نسألك حسن الخاتمة .
18 - سعيد الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:30
أيها الأزواج، توقفوا عن الإنجاب، استمتعوا بحياتكم، مارسوا الجنس، سافروا، اهتموا بمأكلكم و مشربكم و ملبسكم، إن غلبتكم عاطفة الأبوة أو الأمومة، اقتنوا كلبا أو قطا،و سيكون بارا بكم، و سيجازيكم الله على كل لقمة دخلت جوفه خير الجزاء.
19 - حمزة الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:32
حسبي الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله
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