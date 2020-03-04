ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد

حميد رزقي

أضرم شخص ثلاثيني، خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بمدينة أبي الجعد، النار في منزل والدته؛ وهو ما تسبب في وفاتها على الفور.

وأكدت مصادر هسبريس أن الضحية، التي يتجاوز عمرها 65 سنة، كانت تعاني من إعاقة تمنعها من الوقوف؛ وهو ما جعلها عرضة لألسنة اللهب التي التهمت كل أثاث البيت قبل وصول الوقاية المدنية التي قامت بعملية الاطفاء.

وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.