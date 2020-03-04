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الرئيسية | حوادث | مدمن يضرم النار داخل صيدلية بضواحي شفشاون

مدمن يضرم النار داخل صيدلية بضواحي شفشاون

مدمن يضرم النار داخل صيدلية بضواحي شفشاون
جمال سماحي
الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:55

أضرم مدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية، صباح اليوم الأربعاء، النار في صيدلية بجماعة بني رزين، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون.

مصادر متطابقة أفادت بأن المدمن "شاب في عقده الثالث، وهو مدمن على الأقراص المهلوسة، وقد قصد الصيدلية للحصول عن نوع من العقاقير الطبية دون توفره على وصفة طبية"، مضيفة أن "العاملين بالصيدلية امتنعوا عن منحه إياها، فلجأ إلى سكب مادة قابلة للاشتعال بداخل الصيدلية وأضرم فيها النار".

وأوضح مصدر محلي أن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الواقعة، بعد إخطارها، وباشرت تحقيقا في ظروفها وملابساتها، "حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل، والبحث جار عنه من أجل توقيفه"، يضيف المصدر ذاته.

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