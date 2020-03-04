24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا" (5.00)

  2. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  3. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

  4. كورونا.. أخيرا فتح مخيمات تندوف (5.00)

  5. رصيف الصحافة: وكالات أسفار ترجع أموال المعتمرين بسبب "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز سيارة محمّلة بمخدر "الشيرا" في فرخانة‬

حجز سيارة محمّلة بمخدر "الشيرا" في فرخانة‬

حجز سيارة محمّلة بمخدر "الشيرا" في فرخانة‬
هسبريس من الناظور
الأربعاء 04 مارس 2020 - 17:46

تمكنت المصالح الأمنية بالناظور من حجز سيارة محمّلة بـ46 كيلوغراما من مخدّر الشيرا على مستوى مركز الحدود بفرخانة، بعد عملية مراقبة اعتيادية رصدت ارتباكا ظاهرا على ملامح صاحب السيارة، ليتم إخضاعه فورا للتفتيش.

عملية التفتيش أفضت إلى اكتشاف 40 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" مخبأة داخل خزان الوقود، و6 كيلوغرامات أخرى مخبأة بهيكل السيارة.

وقد أحيل صاحب السيارة المعني على فرقة الشرطة القضائية، لاستكمال البحث معه؛ قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.