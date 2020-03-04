حجز سيارة محمّلة بمخدر "الشيرا" في فرخانة‬

هسبريس من الناظور

تمكنت المصالح الأمنية بالناظور من حجز سيارة محمّلة بـ46 كيلوغراما من مخدّر الشيرا على مستوى مركز الحدود بفرخانة، بعد عملية مراقبة اعتيادية رصدت ارتباكا ظاهرا على ملامح صاحب السيارة، ليتم إخضاعه فورا للتفتيش.

عملية التفتيش أفضت إلى اكتشاف 40 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" مخبأة داخل خزان الوقود، و6 كيلوغرامات أخرى مخبأة بهيكل السيارة.

وقد أحيل صاحب السيارة المعني على فرقة الشرطة القضائية، لاستكمال البحث معه؛ قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة.