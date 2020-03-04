فرقة محاربة المخدرات توقف مبحوثا عنه بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، شخصاً معروف لديها بنشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج المخدرات الصلبة "الكوكايين".

وجاءت هذه العملية الأمنية على إثر توصل الفرقة الأمنية سالفة الذكر بمعلومة تفيد بوجود الموقوف على مستوى حي العزوزية رفقة أحد مساعديه وشخص ثالث يشتبه في أن يكون زبوناً لهما على متن سيارة رباعية الدفع، تقول مصادر هسبريس من خلية التواصل بولاية أمن مراكش.

وواصلت: "تم الانتقال على وجه السرعة إلى مكان وجود الأشخاص المشار إليهم. وبعد رصد السيارة المذكورة، تمكنت عناصر الشرطة من محاصرة المعنيين بالأمر وإيقافهم".

وأضافت: "مكنت عمليات التفتيش المنجزة بسيارة المشتبه فيه الرئيسي من حجز بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة مزورة، و24 لفافة من مخدر الكوكايين، ومجموعة من الأكياس البلاستيكية يستعملها في عملية التلفيف، بالإضافة إلى خمسة هواتف محمولة".

وأوردت المصادر ذاتها: "تبين من خلال عملية التنقيط أن صاحب السيارة مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات الصلبة "الكوكايين" بموجب سبع برقيات، وأن أحد مرافقيه يقوم بمهمة مساعدته في ترويج المخدرات. أما الشخص الثالث الذي حجزت عنده لفافة واحدة من مخدر الكوكايين فيبقى زبونًا لهما".

وبعد التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، أقرّ الأخير بأن "البضاعة المحجوزة تخصه وأنه ينشط في ترويجها"، مشيرا إلى "استعماله للوثائق المزورة المذكورة التي حجزت لديه في إخفاء هويته"، تقول خلية التواصل بولاية أمن مراكش.

يذكر أن الموقوفين الثلاثة "تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل البحث والتقديم أمام العدالة؛ فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول إلى أشخاص آخرين، يحتمل تورطهم في سياق القضية نفسها"، بتعبير المصادر ذاتها.