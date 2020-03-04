أمن سطات يفكك عصابة إجرامية مختصة بالسرقة

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، اليوم الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة على أنظار ممثل النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية سطات؛ للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مصلحة الشرطة القضائية بسطات كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية بشأن شكايات تتعلّق بالسرقة تحت التهديد؛ وهو ما مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيهم، وإيقاف اثنين منهم في وقت سابق، قبل أن تفلح في إيقاف المشتبه فيه الثالث، بعدما ظل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مع الاستماع إلى أقواله تمهيديا من قبل الضابطة القضائية؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار المناسب في حقه.