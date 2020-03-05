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كُتّاب وآراء
إحباط عمليات لتهريب الحشيش من "طنجة المتوسط"
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الخميس، من إفشال ثلاث محاولات لتهريب المخدرات.
وقد تم اكتشاف المخدرات بعد إخضاع ثلاث عربات للفحص بالسكانير، حيث عثر في الأولى، وهي سيارة سياحية كان يقودها مغربي مقيم بالخارج رفقة أسرته المكونة من الزوجة وطفلين، على 55 كيلوغراما من الحشيش مخبأة بعناية قرب خزان الوقود.
وفي التدخل الثاني، تم حجز 55 كيلوغراما من الشيرا داخل شاحنة صغيرة مرقمة بإيطاليا يقودها مغربي. وفي الثالثة، عثر على المخدرات داخل تجويف داخلي بأرضية سيارة نفعية.
وقد تم توقيف سائقي هذه السيارات، وتسليمهم للشرطة التي وضعتهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.