حجز كيلوغرام من الذهب الخالص بمطار البيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من حجز قطعة من الذهب الخالص بحوزة مسافر قادم من الخارج.

وقد اكتشف الجمركيون القطعة ، التي تزن كيلوغراما واحدا، خلال عملية مراقبة لمسافرين قادمين إلى المغرب على متن رحلة جوية دولية.

وتمت إحالة قطعة الذهب المحجوزة على الخبرة من أجل تحديد قيمتها التاريخية والمالية، في أفق ترتيب الأثار القانونية.