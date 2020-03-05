24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/03/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
- مصرع سائق طاكسي في حادث سير ضواحي وزان
- حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت
- أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
- ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)
بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)
الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)
"قضاة جطو" يحيلون ملفات 5 جماعات ترابية على النيابة العامة (5.00)
- رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (139)
- هل يلغي خطر فيروس "كورونا" إقامة صلاة الجمعة بمساجد المملكة؟ - (113)
- المملكة تبرم صفقة تسلّح بـ239 مليون دولار مع الولايات المتحدة - (66)
- الجزائر تنتقد تأخر تعيين المبعوث الأممي وتنفي العداء ضد المملكة - (65)
- "فوضى كورونا" .. تسريب أسماء مسافرين مغاربة قادمين من إيطاليا - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حجز كيلوغرام من الذهب الخالص بمطار البيضاء
الخميس 05 مارس 2020 - 12:25
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من حجز قطعة من الذهب الخالص بحوزة مسافر قادم من الخارج.
وقد اكتشف الجمركيون القطعة ، التي تزن كيلوغراما واحدا، خلال عملية مراقبة لمسافرين قادمين إلى المغرب على متن رحلة جوية دولية.
وتمت إحالة قطعة الذهب المحجوزة على الخبرة من أجل تحديد قيمتها التاريخية والمالية، في أفق ترتيب الأثار القانونية.