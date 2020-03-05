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الرئيسية | حوادث | تخفيض العقوبة الحبسية في قضية "حافلة الرشيدية"

تخفيض العقوبة الحبسية في قضية "حافلة الرشيدية"

تخفيض العقوبة الحبسية في قضية "حافلة الرشيدية"
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 14:10

قضت محكمة الاستئناف بتأييد إدانة سائق الحافلة الذي تسبب في مقتل عدد من الأشخاص بعد حاول أن يعبر بها وادي درمشان بالجماعة القروية "الخنك"، بإقليم الرشيدية، لكن قوة المياه جرفتها.

وقررت هيئة الحكم تقليص المدة الحبسية للسائق "ع. ح"، البالغ من العمر 52 سنة، من سنتين ونصف إلى سنة حبسا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة المحددة في 15 ألف درهم، وسحب رخصة السياقة.

وكانت الحافلة التي تؤمن الربط بين الدار البيضاء والريصاني تقل 51 مسافرا، قبل أن تجرفها مياه الوادي في فاجعة أودت بحياة العديد من المسافرين.

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