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الغموض يلف العثور على جثة شخص براس أمليل

الغموض يلف العثور على جثة شخص براس أمليل
مصطفى البكار
الخميس 05 مارس 2020 - 15:15

عثر على جثة شخص، صباح اليوم الخميس، أمام باب منزله بالجماعة الترابية راس أمليل الواقعة على الطريق الوطنية الرابطة بين كلميم وطانطان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ظروف وفاة الهالك الذي كان يشتغل في الشركة المكلفة بإنجاز مشروع الطريق السريع تزنيت-العيون، مازالت غامضة إلى حدود الساعة.

وانتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجمع المعطيات الأولية التي بإمكانها تعزيز مسطرة التحقيق.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بكلميم، في انتظار توجيهها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة.

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