24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  3. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

  4. الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان (5.00)

  5. العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الحبس والغرامة لمتورط في "الهجرة السرية"‬

الحبس والغرامة لمتورط في "الهجرة السرية"‬

الحبس والغرامة لمتورط في "الهجرة السرية"‬
مصطفى البكار
الخميس 05 مارس 2020 - 18:55

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، شخصا في عقده الرابع، على خلفية متابعته بقضية متعلقة بالمشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج أرض الوطن بطريقة غير شرعية.

وقضت هيئة الحكم في حق الظنين بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وكانت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي إفني أوقفت الشخص المعني، الذي يشتغل ربان مركب للصيد ويتحدر من مدينة أكادير، بعد تورطه مطلع فبراير الماضي في تسهيل عبور سبعة شبان مغاربة نحو الجزر الإسبانية بطريقة غير قانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.