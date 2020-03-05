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الحبس والغرامة لمتورط في "الهجرة السرية"
الخميس 05 مارس 2020 - 18:55
أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، شخصا في عقده الرابع، على خلفية متابعته بقضية متعلقة بالمشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج أرض الوطن بطريقة غير شرعية.
وقضت هيئة الحكم في حق الظنين بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وكانت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي إفني أوقفت الشخص المعني، الذي يشتغل ربان مركب للصيد ويتحدر من مدينة أكادير، بعد تورطه مطلع فبراير الماضي في تسهيل عبور سبعة شبان مغاربة نحو الجزر الإسبانية بطريقة غير قانونية.