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كُتّاب وآراء
الكوكايين يجلب السجن النافذ لـ4 أشخاص بخريبكة
أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة أحكاما بالسجن النافذ في حق أربعة أشخاص (شابّان وشابّتان)، كانوا متابعين بتكوين شبكة للاتجار بمخدر الكوكايين.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية حكمت بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أحد الشّابين، وبسنتين في حق الشابّ الآخر؛ فيما جرى الحكم على الشابّتين بسنتين وبسنة ونصف.
وأضافت المصادر ذاتها أن "المتهمين اعترفوا في محضر الضابطة القضائية بتكوين شبكة للاتجار بمخدر الكوكايين؛ فيما أكّد أحد الشّابين أنه دأب على استهلاك ذلك المخدر منذ حوالي 20 سنة".
وعرفت الجلسة مناقشة قانونية بين دفاع الأظناء والنائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، خاصة على مستوى تأكيد الدفاع أن "الأمر لا يتعلق بمخدّر الكوكايين، ووجب إخضاع المادة للخبرة".
من جانبه، شدّد ممثل النيابة العامة على أن اعتراف الفاعل الرئيس باستهلاك الكوكايين لسنوات طويلة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الشرطة العلمية فعليا وواقعيا بمختبراتها، تشكّل عوامل تساعد العدالة وتنوّر الأبحاث القضائية وتساهم بشكل كبير في الوصول إلى الحقيقة.