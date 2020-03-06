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الرئيسية | حوادث | "سمسار المحاكم" ينال 5 سنوات سجنا بإنزكان‬

"سمسار المحاكم" ينال 5 سنوات سجنا بإنزكان‬

"سمسار المحاكم" ينال 5 سنوات سجنا بإنزكان‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 06 مارس 2020 - 01:10

أدانت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، الخميس، شخصا، يتحدّر من جماعة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، من أجل تهمة النصب عن طريق الاحتيال، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى؛ وذلك بعد تكييف التهمة المنسوبة إليه إلى محاولة النصب.

وكانت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لأكادير نصبت كمينا للموقوف في منطقة بلفاع، بعد شكاية تقدّم بها شخص يتهمه فيها بمطالبته بمبلغ مالي مقابل التدخل لدى الدرك الملكي ببلفاع من أجل التوسط لحل قضية، تتابع فيها زوجته امرأة بالضرب والجرح، إذ تم ضبطه متلبّسا بتلقي مبلغ مالي عبارة عن أوراق، تمت مواجهته بأرقامها التسلسلية.

وأُحيل الموقوف، الذي يُلقّب بـ"سمسار المحاكم"، وهو مسير مؤسسة للتعليم الخاص في بلفاع، يوم 24 فبراير المنصرم، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، قبل أن تتم إحالته على ابتدائية إنزكان لعدم الاختصاص، حيث تم الاستماع إلى شاهديْن، ضمنهما دركي برتبة مساعد، لتتم إدانته بالحبس النافذ خمس سنوات.

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