حجز سبعة أطنان من "الشيرا" في معبر الكركارات

هسبريس من الرباط

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، العاملة بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إجهاض محاولة تهريب شحنات كبيرة من مخدر الشيرا، اليوم الخميس، بلغت 07 أطنان، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.

وكانت الشاحنة المذكورة خضعت لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، حيث تم العثور داخلها على الكمية المذكورة من مخدر الشيرا ملفوفة داخل مواد وبضائع معدة للتصدير نحو إحدى الدول الإفريقية.

وتم توقيف سائق الشاحنة وفتح بحث قضائي في مواجهته من طرف المصلحة الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتشخيص هويات كافة المتورطين فيها؛ فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.