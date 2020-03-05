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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة معنفة لشخص أربعيني بمكناس

العثور على جثة معنفة لشخص أربعيني بمكناس

العثور على جثة معنفة لشخص أربعيني بمكناس
هسبريس من مكناس
الخميس 05 مارس 2020 - 22:13

تم العثور على شخص، في الأربعينات من عمره، جثة هامدة، الخميس، بمكان خلاء بحي بني امحمد الكائن قرب صهريج السواني وسط مدينة مكناس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه الجثة وجدت مجردة من بعض ملابس صاحبها وتظهر عليها آثار تعنيف، دون أن تستبعد أن يكون المعني بالأمر، الذي ينحدر من حي الزرهونية بمكناس وكان في زيارة إلى شقيقته بحي بني امحمد، ضحية جريمة قتل.

وبينما قامت المصالح الأمنية بمكناس بالمتعين بمسرح الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لإخضاعها للتشريح الطبي، حسب مصادر الجريدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العيون الخميس 05 مارس 2020 - 22:22
وا هاد مكناس مدينة الاجرام بامتياز بلاد السيبة
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2 - citoyenne الخميس 05 مارس 2020 - 22:34
أصبحنا نسمع كل يوم عن جريمة قتل في مدينة مكناس..يا ربي السلامة.
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3 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 22:47
مكناس يعرف سكانها انها مدينة الجريمة بامتياز.. لكن لم تكن هناك تغطية اعلامية لكل ما يقع هناك..
انا أجزم انها منطقة سوداء يجب تطويقها أمنيا وتطهبرها من كل ما يغذي الاجرام بها...
انا متأكد من قدرة الأجهزة الأمنية على ذلك وسوف تنجح في تنظيف المدينة..
الله يعاون الأجهزة الأمنية من درك وشرطة و أجهزة أخرى في القيام بمهامها..
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4 - المكناسي الخميس 05 مارس 2020 - 22:55
الجريمة في مدينة مكناس وحدها قتلت في هذا الاسبوع اربعة اشخاص .فالجريمة أخبث من فيروس كورونا...!!!
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