العثور على جثة معنفة لشخص أربعيني بمكناس

هسبريس من مكناس

تم العثور على شخص، في الأربعينات من عمره، جثة هامدة، الخميس، بمكان خلاء بحي بني امحمد الكائن قرب صهريج السواني وسط مدينة مكناس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه الجثة وجدت مجردة من بعض ملابس صاحبها وتظهر عليها آثار تعنيف، دون أن تستبعد أن يكون المعني بالأمر، الذي ينحدر من حي الزرهونية بمكناس وكان في زيارة إلى شقيقته بحي بني امحمد، ضحية جريمة قتل.

وبينما قامت المصالح الأمنية بمكناس بالمتعين بمسرح الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لإخضاعها للتشريح الطبي، حسب مصادر الجريدة.