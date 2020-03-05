24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/03/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هكذا يقضي المهاجر المغربي المصاب بـ"كورونا" أيامه في غرفة العزل
- الجزائر تنتقد تأخر تعيين المبعوث الأممي وتنفي العداء ضد المملكة
- النقاش حول "انتخابات 2021" يجدد مطالب تعديل الدستور بالمملكة
- هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي
- المغربي العزوزي يكشف "مرارة العنصرية" بألمانيا
هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)
- رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (158)
- عبيابة: المغرب قادر على مواجهة أي وباء .. ولهذا استثنينا المواسم - (119)
- مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا" - (86)
- الجزائر تنتقد تأخر تعيين المبعوث الأممي وتنفي العداء ضد المملكة - (69)
- وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على جثة معنفة لشخص أربعيني بمكناس
الخميس 05 مارس 2020 - 22:13
تم العثور على شخص، في الأربعينات من عمره، جثة هامدة، الخميس، بمكان خلاء بحي بني امحمد الكائن قرب صهريج السواني وسط مدينة مكناس.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه الجثة وجدت مجردة من بعض ملابس صاحبها وتظهر عليها آثار تعنيف، دون أن تستبعد أن يكون المعني بالأمر، الذي ينحدر من حي الزرهونية بمكناس وكان في زيارة إلى شقيقته بحي بني امحمد، ضحية جريمة قتل.
وبينما قامت المصالح الأمنية بمكناس بالمتعين بمسرح الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لإخضاعها للتشريح الطبي، حسب مصادر الجريدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - العيون الخميس 05 مارس 2020 - 22:22
وا هاد مكناس مدينة الاجرام بامتياز بلاد السيبة
2 - citoyenne الخميس 05 مارس 2020 - 22:34
أصبحنا نسمع كل يوم عن جريمة قتل في مدينة مكناس..يا ربي السلامة.
3 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 22:47
مكناس يعرف سكانها انها مدينة الجريمة بامتياز.. لكن لم تكن هناك تغطية اعلامية لكل ما يقع هناك..
انا أجزم انها منطقة سوداء يجب تطويقها أمنيا وتطهبرها من كل ما يغذي الاجرام بها...
انا متأكد من قدرة الأجهزة الأمنية على ذلك وسوف تنجح في تنظيف المدينة..
الله يعاون الأجهزة الأمنية من درك وشرطة و أجهزة أخرى في القيام بمهامها..
انا أجزم انها منطقة سوداء يجب تطويقها أمنيا وتطهبرها من كل ما يغذي الاجرام بها...
انا متأكد من قدرة الأجهزة الأمنية على ذلك وسوف تنجح في تنظيف المدينة..
الله يعاون الأجهزة الأمنية من درك وشرطة و أجهزة أخرى في القيام بمهامها..
4 - المكناسي الخميس 05 مارس 2020 - 22:55
الجريمة في مدينة مكناس وحدها قتلت في هذا الاسبوع اربعة اشخاص .فالجريمة أخبث من فيروس كورونا...!!!
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4