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كُتّاب وآراء
النصب والاحتيال يسقطان خمسينيا بيد أمن طنجة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، شخصا يبلغ من العمر 51 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير.
وحسب مصدر أمني فإن إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني كشفت أنه "يشكل موضوع ست مذكرات بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدن القنيطرة والناظور وطنجة، لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال"، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بمنزله أسفرت عن حجز 35 طابعا مزورا يشتبه في استخدامها لأغراض التزوير.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث "فإن المشتبه فيه كان يستهدف تجار معدات ومواد البناء، ويوهمهم بكونه يرغب في اقتناء آليات ميكانيكية وكهربائية، وذلك قبل أن يتسلم شحنات السلع مقابل شيكات بدون رصيد تعود لشركة لم يعد لها وجود قانوني منذ سنوات".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.