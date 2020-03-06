جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب مخدرات

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بجهاز "السكانير" بميناء طنجة المتوسط الخاص بالصادرات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إحباط عملية تهريب كميات من مخدر الشيرا.

المخدرات، وفق مصدر هسبريس، كانت مخبأة بعناية داخل تجاويف سرية محدثة على مستوى قاطرة ومقطورة شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إسبانيا وعلى متنها بضاعة مكونة من الفواكه.

وقد تم توقيف سائق الشاحنة، وهو مغربي الجنسية، وتسليمه لمصالح الشرطة القضائية التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.