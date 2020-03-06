24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)

  2. كورونا تطرد الجماهير (5.00)

  3. وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)

  4. وزير الداخلية يُطالب الولاة والعمال بمنع جميع التظاهرات الكبرى (5.00)

  5. نهضة الزمامرة تدك شباك أولمبيك آسفي بثلاثية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف "مروج مخدرات" بضواحي مراكش

الدرك يوقف "مروج مخدرات" بضواحي مراكش

الدرك يوقف "مروج مخدرات" بضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 06 مارس 2020 - 16:07

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون بإقليم مراكش شخصا من ذوي السوابق القضائية، يلقب بـ"لحمادي"، من أجل الاتجار بالمخدرات، وذلك بدوار "اولاد أحمد" بجماعة الويدان.

وجرت عملية توقيف هذا المروج الذي يبلغ من العمر 42 سنة، ويعتبر المزود الوحيد لمنطقة العكاري وباب الأطلس، بعدما توارى عن الأنظار لما يقرب من أربع سنوات بسبب ما كان يتخذه من احتياطات بالاشتغال في المجال الحدودي بين الدرك والأمن.

ويعتبر الموقوف من المروجين للمخدرات من "شيرا"، ومسكر ماء الحياة، وسنابل "الكيف"، وأوراق "طابا"، وقد عاد إلى مزاولة هذا النشاط المحظور بعد إنهائه لعقوبة حبسية بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقد تسنى توقيف المشتبه فيه بعدما نصبت له عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون كمينا محكما أسفر عن ضبطه متلبسا بترويج مخدر الشيرا بدوار أولاد أحمد، جماعة الويدان.

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، جرى نقل الموقوف إلى مركز الدرك بأولاد حسون لتعميق البحث معه من أجل الوصول إلى الجهات المزودة له، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.