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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف "مروج مخدرات" بضواحي مراكش
أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون بإقليم مراكش شخصا من ذوي السوابق القضائية، يلقب بـ"لحمادي"، من أجل الاتجار بالمخدرات، وذلك بدوار "اولاد أحمد" بجماعة الويدان.
وجرت عملية توقيف هذا المروج الذي يبلغ من العمر 42 سنة، ويعتبر المزود الوحيد لمنطقة العكاري وباب الأطلس، بعدما توارى عن الأنظار لما يقرب من أربع سنوات بسبب ما كان يتخذه من احتياطات بالاشتغال في المجال الحدودي بين الدرك والأمن.
ويعتبر الموقوف من المروجين للمخدرات من "شيرا"، ومسكر ماء الحياة، وسنابل "الكيف"، وأوراق "طابا"، وقد عاد إلى مزاولة هذا النشاط المحظور بعد إنهائه لعقوبة حبسية بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وقد تسنى توقيف المشتبه فيه بعدما نصبت له عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون كمينا محكما أسفر عن ضبطه متلبسا بترويج مخدر الشيرا بدوار أولاد أحمد، جماعة الويدان.
وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، جرى نقل الموقوف إلى مركز الدرك بأولاد حسون لتعميق البحث معه من أجل الوصول إلى الجهات المزودة له، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.