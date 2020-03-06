24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)

  2. كورونا تطرد الجماهير (5.00)

  3. وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)

  4. وزير الداخلية يُطالب الولاة والعمال بمنع جميع التظاهرات الكبرى (5.00)

  5. نهضة الزمامرة تدك شباك أولمبيك آسفي بثلاثية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إحباط عملية تهريب روافد خشبية بغابة تونفيت

إحباط عملية تهريب روافد خشبية بغابة تونفيت

إحباط عملية تهريب روافد خشبية بغابة تونفيت
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 مارس 2020 - 17:19

أحبطت السلطة المحلية بقيادة تونفيت إقليم ميدلت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الجمعة، عملية تهريب 12 قطعة من خشب الأرز.

ووفق مصدر هسبريس، فقد توصلت السلطة، في شخص قائد قيادة تونفيت وخليفته وأعوان السلطة، في حدود التاسعة ليلا أمس الخميس، بإخبارية حول وجود مخالفين غابويين بالمكان المسمى "بوزال" بـ"أمالو نتوجوط"، التابع للمنطقة الغابوية "إيدكل"، على وشك تهريب روافد خشبية.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أن المهربين فور علمهم بقدوم السلطات فروا إلى مكان مجهول.

وقد حجزت السلطات الروافد الخشبية، واستَدعتْ عناصر المياه والغابات قصد نقلها إلى المركز الغابوي بتونفيت، مع تحرير محضر في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.