إحباط عملية تهريب روافد خشبية بغابة تونفيت

هسبريس من الرباط

أحبطت السلطة المحلية بقيادة تونفيت إقليم ميدلت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الجمعة، عملية تهريب 12 قطعة من خشب الأرز.

ووفق مصدر هسبريس، فقد توصلت السلطة، في شخص قائد قيادة تونفيت وخليفته وأعوان السلطة، في حدود التاسعة ليلا أمس الخميس، بإخبارية حول وجود مخالفين غابويين بالمكان المسمى "بوزال" بـ"أمالو نتوجوط"، التابع للمنطقة الغابوية "إيدكل"، على وشك تهريب روافد خشبية.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أن المهربين فور علمهم بقدوم السلطات فروا إلى مكان مجهول.

وقد حجزت السلطات الروافد الخشبية، واستَدعتْ عناصر المياه والغابات قصد نقلها إلى المركز الغابوي بتونفيت، مع تحرير محضر في الموضوع.