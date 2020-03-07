ترويج "الشيرا" يضع شابا في قبضة أمن تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بالمخدرات.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بحي الموظفين بتزنيت، وقد مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز مجموعة من قطع مخدر الشيرا، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل محل سكناه عن حجز كمية إضافية من المخدر نفسه بلغت حوالي كيلوغرام، فضلا عن مبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على أنظار القضاء.